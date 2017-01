Ogier contra els elements

Ni la nova reglamentació, ni el canvi d'equip, ni les dures condicions meteorològiques, ni ser el primer en encetar les hostilitats; res va poder amb la dupla Sebastien Ogier-Julien Ingrassia que van tenir l'honor d'adjudicar-se el passat ral·li de Monte-Carlo davant de l'entusiasme de l'afició local i fent gala, també, de la mal anomenada sort dels campions doncs la victòria dels francesos va assentar la seva base sobre l'error dels fins aleshores líders Thierry Neuville i Nicolas Gilsoul.

La victòria d'Ogier es va basar en la mala sort de Neuville

La temporada començava incerta i precipitada pel quatre cops campió del món. La decisió fulminant de Volkswagen de tancar la seva etapa als ral·lis va deixar sense equip de la nit al dia al pilot de Gap. A Ogier li van ploure les ofertes dels principals equips del mundial i després de mil i un rumors, alguns fonamentats i altres absolutament esotèrics, va decantar-se per integrar-se a la estructura més humil del campionat del món de ral·lis: M-Sport. L'estructura britànica liderada per l'ex-pilot del mundial Malcolm Wilson va aconseguir convèncer al quàdruple campió per liderar el nou projecte i fer, anys i panys després, de nou un Ford guanyador.

Amb poc rodatge i sense conèixer el nou vehicle a la perfecció Sebastien Ogier va encarar els primers quilòmetres de la campanya 2017 des de la bella localitat d'Entrevaux, als peus del riu Var. El francès va fer del compromís entre la velocitat i la precaució el seu baluard per emportar-se el Monte-Carlo i deixar clar als rivals que el gran dominador dels últims anys té encara fam de victòria. El triomf emocionà a l'afició, no només per l'alt grau de competitivitat que es va viure sobre l'asfalt i el gel, on l'equip Hyundai va demostrar que enguany aspiren a tot, sinó perquè significà el ressorgir d'una marca, d'una manera de fer. Quatre anys havien passat des de la darrera victòria d'un Ford, a Gal·les 2012 a mans de Jari-Matti Latvala. Una travessia pel desert sense suport oficial cent per cent a la que només el patró de M-Sport ha perseverat. Contra vent i marea Wilson ha apostat aquest any al tot o res.

Thierry Neuville hauria aconseguit la victòria, la primera del nou i20 WRC, si no hagués estat per un error mentre liderava amb un còmode coixí de segons. Al tram de Bayons-Breziers es van esfumar les seves aspiracions després de tenir un toc i veures obligat a parar i a reparar els danys. Un cop dur pel belga i per l'equip Hyundai de Michael Nandan que ja havia vist, tristament, com en el primer tram del ral·li el seu protegit, Hayden Paddon, tenia una sortida de carretera amb la mala fortuna d'emportar-se per davant un espectador que no estava ben ubicat.

Hyundai va patir un primer ral·li molt tràgic, amb diversos accidents i fins i tot la mort d'un espectador

Amb Paddon i Neuville sense opció de puntuar només el càntabre Dani Sordo i el català Marc Martí varen poder mantenir l'emblema de Hyundai en llocs capdavanters, si bé al final es van haver de conformar amb la medalla de xocolata després d'afrontar, encertadament, una baixada a Peira Cava amb el cap i no amb el cor. Justament al contrari del què feu Ott Tänak per mantenir la posició de podi. Una baixada, la de l'estonià, que recordarem llarg temps per la seva entrega total, caixa o faixa per portar el segon Ford als llocs d'honor.

El Monte-Carlo també suposava el retorn de Toyota divuit anys després de la seva marxa i tot i que treuren conclusions pot semblar precipitat la realitat és que l'equip funcionà a la perfecció i el cotxe no pecà en excés de problemes de joventut. De fet, el nou Yaris aconseguí enfilar-se fins a la segona plaça del ral·li gràcies a una gestió de deu dels finlandesos Jari-Matti Latvala i Miikka Anttila. Una proesa inversemblant si tenim en consideració al què ens té acostumats Jari-Matti Latvala. El finès, un altre dels grans damnificats amb la marxa de Volkswagen va recalar a l'estructura de Tommi Mäkinen i sense la pressió de tenir Ogier en el mateix equip potser, i només potser, podrem tornar a veure la millor versió del peculiar Latvala.

La cara totalment oposada la donà Citroën. La firma gala retornava de forma oficial després d'un any 'sabàtic' alineant dos vehicles de la nova generació a mans de Kris Meeke i Stephane Lefebvre i un vehicle de l'antiga reglamentació a mans de l'irlandès Craig Breen. El resultat? Breen en una aplaudida cinquena posició molt per davant del seu coetani Lefebvre i anys llum del britànic, i cap de files, Kris Meeke. Meeke, deixeble de McRae, abandonà a les primeres de canvi per una sortida de carretera i posteriorment en la reenganxada de les següents etapes acabà la seva participació amb un nou accident. Aquest cop durant un enllaç i contra el vehicle d'uns espectadors. En definitiva, un ral·li negre per Citroën.

La pròxima parada del mundial serà Suècia. Una nova prova on extreure conclusions serà precipitat però que ens començarà a donar alguna pista de quin color pot prendre aquest mundial que, sobre el paper, ha de ser el més emocionant dels últims anys. A Suècia, a més, veurem per primer cop al noruec Mads Ostberg al volant d'un Ford.

Dintre d'una setmana el WRC retorna a Karlstad. Ogier contra tots, Ogier envers els elements.