Mattias Ekström revalida triomf a Barcelona

Mattias Ekström (Audi EKS) ha pujat aquest diumenge al graó més alt del podi després de marcar uns ritmes demolidors durant la segona jornada d'aquesta primera cita del mundial de ral·licròs. Ekström ha assentat la seva victòria en la gran final després d'encapçalar la comitiva en el primer revolt i imposar el seu Audi al Ford Fiesta d'un excompany del DTM com és Timo Scheider.

L'alemany, que ha finalitzat segon en la final, ha encapçalat durant tot el cap de setmana la taula de classificacions gràcies a unes actuacions sòlides en les diferents mànegues classificatòries, fet que li ha valgut ser una de les grates sorpreses d'aquest inici de temporada i un dels rivals a tenir en compte per a pròximes proves.

Per la seva banda el vencedor a Barcelona ha realitzat una segona jornada molt potent que ha rubricat amb una victòria clara a la segona semifinal imposant-se amb solvència al Ford oficiós d'Andreas Bakkerud i al Peugeot del gran dels germans Hansen, Timmy. Així, amb el dret adquirit d'iniciar la final en la primera línia de la graella li ha estat suficient amb encapçalar el gran grup en el primer gir i centrar-se en mantenir un elevat ritme de cursa que fos inabastable pels perseguidors. Scheider, segon, i Bakkerud, tercer, han completat un podi en el qual no ha pogut estar present l'estrella del mundial, Petter Solberg.

Classificació final Barcelona RX 2017 Mattias Ekström (Audi S1) 2. Timo Scheider (Ford Fiesta) 3. Andreas Bakkerud (Ford Focus RS) 4. Petter Solberg (Volkswagen Polo GTI) 5. Timmy Hansen (Peugeot 208) 6. Johan Kristofferson (Volkswagen Polo GTI)

El noruec bicampió mundial, cinquè a les classificatòries, ha vist com les seves possibilitats s'esfumaven durant la primera de les semifinals: Després d'agafar amb celeritat la 'Joker Lap' s'ha vist atrapat darrere l'estela del nord-americà Ken Block que, a la vegada, s'ha vist enormement obstaculitzat pel finlandès 'Topi' Heikkinen (Audi) quan a aquest últim el vehicle se li ha avariat de forma sobtada. Així, quan Block ha optat per a realitzar la 'Joker' Solberg sols ha pogut finalitzar en una tercera posició que el relegava a la última línia de la graella a la final.

En la final el flamant nou fitxatge de Volkswagen ha vist com al seu company d'equip se li calava el vehicle en la sortida i tenia que esquivar-lo bruscament. Les maniobres el deixaven en la penúltima plaça i, amb bon criteri, decidia entrar ràpid a la 'Joker' per no trobar-se trànsit a la pista i intentar assaltar posicions a posteriori. Amb bon ús de la estratègia però, l'equip Ford ha decidit fer entrar a Bakkerud en la següent volta per tornar a sortir just davant de l'excampió que, si bé ha tingut que conformar-se amb una quarta plaça final ha demostrat que la seva adaptació al Polo GTI ha estat ràpida i que pot ser, sens dubte, un dels aspirants al títol.

Podríem dir que mentre la historia es repetia per Solberg altres rivals com els de l'equip Peugeot-Hansen no tenien ni la oportunitat d'estar en la lluita. Mentre Timmy Hansen s'encarregava de deixar l'honor de l'equip intacte negociant una meritòria cinquena plaça a la final, el seu germà petit Kevin Hansen envirollava en una de les semifinal i quedava fora i Sébastien Loeb no aconseguia ser present a les semis. El francès, llegenda dels ral·lis, era víctima d'una pèssima tercera mànega classificatòria i quedava exclòs de la lluita per el triomf final. Un inici amarg per l'alsacià que haurà de capgirar en la pròxima prova del campionat, a Portugal (Montalegre).

A més de ser el punt de partida del mundial de ral·licròs, la cursa catalana també ho era del campionat d'Europa; un certamen que, no oblidéssim pas, té més de seixanta anys d'història i que ha estat, i serà, el gran precursor de l'actual format de competició mundial. En l'apartat continental doncs la victòria ha anat a parar de forma incontestable a Anton Marklund (VW Polo) que ha dominat el cap de setmana de forma dictatorial imposant-se no solament a la final (i semifinal) sinó també a tres de les quatre mànegues classificatòries. El triomf de Marklund ha estat acompanyat d'un inici prometedor per l'hongarès Tamás-Pál Kiss (Peugeot 208), autor de grans registres aquest diumenge, i de l'irlandès Oliver O'Donovan (Ford Fiesta).

Més enllà de la competició pura i dura, l'esdeveniment al Circuit ha estat amenitzat amb actuacions de vehicles 'Legend' conduïts per pilots locals (o altrament, vehicles de ral·lis d'èpoques passades com el Peugeot 205 T16 ex-Vatanen, o el 206 WRC ex-Burns entre altres) i per l'actuació del 'supertruck' d'una coneguda marca de begudes energètiques que, sense desmerèixer, no ha acabat de quallar. L'afluència de públic ha seguit la línia de la passada edició però sense reblar el clau, doncs semblaria que fa falta una última volta en la promoció per tenir el Circuit ple de gom a gom; una tasca difícil però que compta amb un dels productes amb més 'venda' i projecció de Montmeló. Potser és qüestió de temps però el ral·licròs té tots els ingredients per ser, a dia d'avui, l'esport de motor amb més creixement entre els aficionats.

La propera cita del campionat mundial és a Montalegre, circuit on tradicionalment s'iniciava la temporada any rere any. Els pròxims 21 - 23 d'abril Portugal agafarà el relleu a Catalunya.