Koenigsegg Agera RS, el vehicle més ràpid del món en el 0-400-0 km/h (Vídeo)

Fa uns quants mesos us portàvem la informació de l'últim superesportiu de la marca francesa Bugatti, el Chiron, i les dades eren absolutament impressionants. Amb un motor W16 de quatre turbos, 1.500 cavalls i 1.600 Nm de parell, certament semblava impossible trobar un cotxe més ràpid.

Però la rapidesa d’un superesportiu no només es mesura mitjançant la velocitat màxima que és capaç d’assolir o el temps que tarda a fer el 0-100 km/h, sinó que hi ha una prova força interessant –i en bona mesura, més realista a l’hora de mesurar les capacitats generals d’un vehicle així–, que consisteix a mesurar el temps que necessita per accelerar des d'aturat fins als 400 km/h i, un cop assolida aquesta velocitat, frenar a fons fins als 0 km/h.

Com és evident, fins ara aquest rècord estava en possessió del Chiron, que a les mans del pilot colombià Juan Pablo Montoya va establir un temps de 41,96 segons en la prova. Però la marca sueca Koenigsegg ha respost amb unes dades encara més esfereïdores que les del superesportiu francès.

A l’aeròdrom de Vandel, a Dinamarca, el pilot suec Niklas Lilja, al volant de l’Agera RS, ha necessitat tan sols 36,44 segons per fer el 0-400-0 km/h. Estem parlant d'una reducció de més de 5,5 segons, una autèntica barbaritat.

L’Agera RS, un model limitat a 25 unitats, disposa d’un motor que desenvolupa 'tan sols' 1.360 cavalls i 1.371 Nm de parell, però que es beneficia d’un pes inferior al del Chiron: 1.295 kg contra 1.995. Tant per accelerar fins a 400 km/h com per detenir el vehicle a aquesta velocitat, el fet de ser 700 quilos més lleuger és un gran avantatge.

Així doncs, Koenigsegg es posiciona com la marca que disposa del model més ràpid en completar aquesta prova tan exigent, i és que el petit fabricant suec és d’aquells que treballa en silenci però que finalment obté resultats millors que “els grans”. No és estrany, doncs, que hagin aportat innovacions al món dels superesportius com el motor sense arbre de lleves del model Regera, del qual un dia us parlarem.