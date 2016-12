Isidre Esteve tornarà al Dakar vuit anys després

L'Isidre Esteve prendrà part en el ral·li Dakar 2017 gràcies al patrocini de l'empresa catalana KH-7 i del Mitsubishi Montero adaptat a les seves necessitats. El pilot català, que necessita desplaçar-se en cadira de rodes, podrà tornar a competir gràcies al disseny d'un coixí intel·ligent, que permetrà al de la Seu d'Urgell tornar al ral·li més dur del món.

El coixí intel·ligent d'Esteve permet regular la pressió de l'aire del seu interior a les diverses zones lumbars per afavorir el reg sanguini, i es pot personalitzar i programar segons les necessitats de cada persona. D'aquesta manera s'eviten les temudes úlceres de pell que pateixen les persones amb lesions medul·lars.

El Dakar serà una prova de foc per al coixí intel·ligent i per al pilot de la Seu, ja que hauran de superar condicions meteorològiques i climàtiques molt adverses, com etapes a més de 4.000 metres d'alçada o canvis de temperatura extrems.