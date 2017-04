Fernando Alonso disputarà les 500 Milles d'Indianapolis

Fernando Alonso sap que enguany poca cosa podrà fer amb el seu McLaren-Honda al campionat del món de Fórmula 1. Les distàncies amb els equips capdavanters -Red Bull i sobretot Mercedes i Ferrari- són massa grans i el dues vegades campió del món fins i tot té dificultats per mantenir-se en la zona dels punts durant les curses o passar a les Q3 de les sessions de qualificació.

Conscients d'aquesta realitat McLaren-Honda ha donat llum verda al projecte de les 500 Milles d'Indianapolis del proper 28 de maig. Aquesta serà l'edició del retorn de McLaren, 38 anys després de la seva darrera participació, acompanyada d'un motor Honda V6 de 2'2 litres de cilindrada i un xassís preparat per Dallara que utilitzen per igual tots els equips de les IndyCar.

McLaren-Honda compta amb Fernando Alonso per la seva nova aventura americana, un mercat que representa una part important de les vendes de vehicles tant de McLaren com d'Honda. El pilot d'Oviedo serà un important ganxo comercial per una competició necessitada d'altaveus mediàtics, sobretot fora de les fronteres nord-americanes.

L'equip McLaren-Honda estarà dirigit per Michael Andretti, fill i pare de pilots campions de l'Indy nord-americana, i comptarà amb cinc pilots més, a banda de la participació de l'asturià. Precisament Alonso haurà de fer un procés d'adaptació molt ràpid, ja que no podrà agafar el seu monoplaça fins després del Gran Premi d'Espanya al Circuit de Catalunya, a mitjans del mes de maig.