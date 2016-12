ACCIONA prepara un cotxe elèctric pel Dakar

El Dakar és el ral·li més difícil, dur, esgotador i apassionant del món. Probablement cap altre gran esdeveniment porta al límit mecàniques i pilots com ho fa la prova que ara es disputa per terres sud-americanes.

Si participar al Dakar ja és tot un repte, fer-ho a bord d’un vehicle 100% elèctric és una odissea. ACCIONA, la multinacional d’infraestructures i energia elèctrica hi participarà, per tercer any consecutiu, patrocinant l’únic cotxe 100% elèctric de tot el ral·li.

El cotxe, anomenat ACCIONA 100% EcoPowered és una evolució del disseny original de 2012, i desenvolupa una potència màxima de 250 kW (equivalent a 340 cavalls) i 800 Nm de parell, que transmet a les quatre rodes motrius del vehicle.

L’autonomia de l’ACCIONA 100% EcoPowered és d’uns 200 quilòmetres, i es pot recarregar ràpidament en qualsevol presa de corrent domèstica de 220v, a més d’incorporar uns panells solars al sostre que alimentaran les sis bateries del cotxe.

Al volant de l’únic cotxe elèctric del Dakar hi haurà el pilot argentí Ariel Jatón, acompanyat pel seu compatriota Tito Rolón com a copilot. Aquesta parella ja acumula hores d’experiència al volant del cotxe, ja que aquest mateix any van completar amb èxit els 2.200 quilòmetres de l’exigent ral·li del Marroc al volant de l’ACCIONA 100% EcoPowered.

Amb tot, l’objectiu de l’ACCIONA 100% EcoPowered és el d’acabar la carrera, ja que no podran exprimir al màxim el seu vehicle al llarg dels 9.000 quilòmetres del ral·li per no esgotar les bateries del cotxe massa aviat. Però la parella argentina avisa: en cinc o sis anys, els elèctrics podran plantar cara als seus rivals de combustió interna, que consumeixen, de mitjana, uns vint-i-cinc litres als cent quilòmetres.